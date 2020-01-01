Елена Синица Московский перевозчик отказался от обслуживания более 30 межмуниципальных маршрутов На девять из них перевозчики уже найдены Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 5 февраля, московский перевозчик ООО «Автомания» прекращает работу на всех обслуживаемых маршрутах. Также он отказывается от обслуживания маршрутов, контракты по которым должны были начаться в феврале и марте. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.





Как пояснили в ведомстве, свое решение компания аргументирует тем, что на момент заключения контрактов (осенью 2021 года) расходы на топливо, техобслуживание и запчасти просчитывались в действующих тогда ценах. Сейчас же цены выросли. Из-за этого компания считает контракты убыточными.





Краевой минтранс уже ищет перевозчиков на все маршруты. Так, по данным на вечер 4 февраля, перевозчики найдены на девять маршрутов:





— №227 «г. Кудымкар — с. Самково» — перевозчик ИП Гроо Т.С.





— №414 «г. Кудымкар — с. Самково — п. Весёлый Мыс» — перевозчик ИП Гроо Т.С.





— №415 «г. Кудымкар — с. Самково — п. Буждом» — перевозчик ИП Гроо Т.С.





— №518 «д. Кекур — Интернат» — перевозчик ИП Петров В.С.





— №102 «Ласьва — Новоселы — Пермь» — перевозчик ИП Миронов Д.В.





— №675 «г. Кунгур — г. Пермь» — перевозчик АО «Кунгурское АТП».





— №676 «г. Кунгур — г. Лысьва» — перевозчик АО «Кунгурское АТП».





— №823 «Нефтяник — Песьянка» — перевозчик ООО «Союз».





— №115 «г. Пермь — п. Сокол» — перевозчик ООО «Авто-тех».





Ещё 12 маршрутов пока остаются без перевозчиков:





— №113 «г. Кудымкар — д. Карбас».





— №525 «м-н Заболотная — п. Кирзавод — с. Ёгва».





— №607 «г. Кудымкар — п. Чугайнов Хутор».





— №221 «г. Кудымкар — п. Сергеево — ч/з п. Кузьву».





— №324 «г. Кудымкар — д. Чинагорт».





— №325 «г. Кудымкар — д. Мосино».





— №326 «г. Кудымкар — д. Нижняя Волпа».





— №131 «г. Кудымкар — д. Визяй».





— №480 «г. Кудымкар — д. Дёмина».





— №367 «г. Кудымкар — д. Пятина».





— №542 «г. Кудымкар — с. Крохалево».





— №770 «с. Ашап — г. Пермь, ч/з с. Орда».





В минтрансе добавили, что часть маршрутов, которые компания должна была начать обслуживать в феврале-марте, будет расторгована короткими контрактами. После начнутся повторные торги на 5-летние контракты.





Напомним, ранее перевозчики отказались от обслуживания на восьми междугородних маршрутах. Тогда губернатор края Дмитрий Махонин поручил взять перевозки на особый контроль.

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