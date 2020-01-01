Елена Синица Губернатор Прикамья поручил минтрансу взять на особый контроль междугородные перевозки Он также попросил усилить контроль за перевозчиками, начинающими работать по госконтрактам Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение краевому минтрансу держать на особом контроле ситуации, когда ряд предпринимателей начали отказываться от перевозок по междугородным автобусным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Подобные вопросы необходимо отрабатывать оперативно и в ручном режиме, потому что от этого зависят мобильность и комфорт проживания людей в территориях. Также прошу усилить контроль за перевозчиками, которые начинают работать по государственным контрактам», — сказал глава региона.





Напомним, 17 января в конце рабочего дня краевой минтранс получил ряд писем об отказе действующих перевозчиков уже с 18 января осуществлять рейсы. Часть перевозчиков не вышли на линию даже без уведомления о прекращении работы. В результате без перевозчиков остались восемь маршрутов.

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