Елена Синица Пермские перевозчики неожиданно отказались от обслуживания восьми междугородних маршрутов В минтрансе предполагают, что причиной являются проигранные торги Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В понедельник, 17 января, в конце рабочего дня краевой минтранс получил ряд писем об отказе действующих перевозчиков уже с 18 января осуществлять рейсы. Часть перевозчиков не вышли на линию даже без уведомления о прекращении работы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

В результате всего без перевозчиков остались восемь маршрутов: №205 «пл. Гознака г. Краснокамска — ст. Курья», №111 «г. Пермь (АС «Южная») — д. Мостовая», №339 «г. Пермь — курорт «Усть-Качка», №431 «г. Пермь — п. Юго-Камский», №609 «г. Пермь — п. Пожва», №663 «г. Пермь — с. Калинино», №665 «г. Пермь — п. Сива через п. Зюкайка», №702 «п. Ильинский — г. Пермь».





Их обслуживали такие перевозчики, как ООО «Бизнес-Д», ИП Андриевская А. В., ИП Негодяев Ю. С. В ведомстве предполагают, что причиной отказа от работы стали проигранные торги.

В минтрансе также отметили, что на сегодняшний день почти по всем направлениям вопрос уже решён. Наиболее сложная ситуация была с п. Юго-Камский — это 15 графиков и 5 транспортных средств на маршруте №431. С 21 января на этот маршрут выйдет ПКГУП «Автовокзал». Согласно новому расписанию, будет 12 отправлений в сутки с каждой конечной остановки. С 10 февраля к исполнению госконтракта приступит ООО «АААВТО».





На маршруте №609 продолжает работать второй перевозчик, ООО «МАП-1». В минтрасе добавляют, что жители также могут добраться из Пожвы в Пермь на транзитных маршрутах №696 «Кудымкар — Березники» и №708 «Пермь — Кама». 1 марта здесь начнёт работу ООО «АААВТО».





На маршрут №111 вместо ООО «Бизнес-Д» также выехал ПКГУП «Автовокзал». Он будет возить пассажиров до 9 февраля включительно. Начиная с 10 февраля на линию выйдет новый перевозчик — ООО «Автобизнессистемы».





На маршруте №205 продолжает работать второй перевозчик, ИП Сидоров А. С. Параллельно решается вопрос с изменением схемы маршрута №539 «пл. Гознака г. Краснокамска — ул. Маршала Рыбалко», чтобы автобусы могли заезжать в Мысы. Также жители посёлка могут добраться до Перми на проходящих электричках или муниципальном маршруте №433 «ст. Мысы — мкр-н Конец-Бор (Краснокамск)». Этот маршрут перейдёт на новую модель работы в конце марта. Контракт заключили с ООО «Автомания».





Брошенный график «Бизнес-Д» до Усть-Качки по маршруту №339 подхватил второй перевозчик на данном маршруте — ООО «Компас». С 27 января на линию выйдут новые автобусы перевозчика ООО «АААВТО».





До с. Калинино по маршруту №663 возить пассажиров в ближайшие дни начнёт ИП Жужгов И. Ю. Сейчас утверждаются графики и оформляются документы для начала работы перевозчика по маршруту. С 24 марта на линию выйдет уже перевозчик по госконтракту — ООО «Ригола».





По маршруту №702 до п. Ильинского будет ходить ООО «Дизель». Перевозчик приступит к работе 22 января. До этого можно доехать до Перми на проходящем через Ильинский маршруте №773 «Чёрмоз — Пермь». 10 февраля по маршруту начнут курсировать автобусы ООО «Дилижанс».





Без перевозчика пока остаётся маршрут №665 «г. Пермь — п. Сива через п. Зюкайка». Но жители посёлка могут добраться до Перми на транзитном маршруте №538а «г. Пермь — фабрика «Северный Коммунар». С 24 марта на линию с новым подвижным составом выйдет ООО «АААВТО».





«Что касается возможных санкций, к сожалению, повлиять на поведение перевозчика с точки зрения закона невозможно, поскольку он работает по нерегулируемым тарифам. Именно поэтому мы сейчас переводим маршрутную сеть на работу по госконтрактам, — пояснили в минтрансе. — При работе через госконтракт перевозчика за такие «сюрпризы» ждёт большой штраф. Также санкции предусмотрены за нарушение схемы маршрута, остановки в неустановленном месте, сбой графика следования».

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