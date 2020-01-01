Завершено расследование уголовного дела о хищении 353 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми Перед судом снова предстанет бывший руководитель краевого УКСа Дмитрий Левинский Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Главного СУ МВД по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела о хищении 353 млн руб. при строительстве нового зоопарка в Перми, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перед судом предстанут бывший руководитель Управления капитального строительства Пемрского края Дмитрий Левинский и начальник отдела технадзора этой организации. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в хищении бюджетных средств. Они изготавливали фиктивные акты о приёмке выполненных работ и справок об их стоимости. Фактически же работы на объекте не выполнялись.

В четверг, 3 февраля, суд огласит приговор Илье Козыреву, который курировал строительство зоопарка со стороны подрядчика АО «РЖДстрой». Козырев признал вину в хищении. Гособвинение предлагает приговорить его к четырем годам лишения свободы.

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте были поручены АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.

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