Куратора строительства зоопарка в Перми прокуратура потребовала отправить в колонию Представитель «РЖДстрой» Илья Козырев в суде признал вину в хищении из бюджета 353 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представитель прокуратуры на заседании в Ленинском райсуде Перми попросил приговорить к четырём годам колонии бывшего куратора строительства пермского зоопарка от АО «РЖДстрой» Илью Козырева. Он обвиняется в хищении выделенных на строительство первой очереди объекта 353 млн руб. Об этом сообщает properm.ru. Кроме того, гособвинение предлагает оштрафовать Козырева на 300 тыс. руб.

Помимо бывшего куратора от «РЖДстрой», обвиняемыми по делу проходят экс-руководитель краевого УКСа Дмитрий Левинский, бывший сотрудник управления капстроительства Виталий Габов и коммерческий директор ООО «Фирма «СТУЗ» Артём Юрьев. Из всех обвиняемых вину в полном объёме признал только Илья Козырев. В рамках досудебного соглашения он дал показания против остальных фигурантов дела.

Компания «РЖДстрой» выиграла подряд на строительство пермского зоопарка. Илья Козырев подписывал акты о приёмке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения средств из бюджета края в счёт оплаты. При этом работы по строительству в должном объёме не проводились. В результате бюджету края был причинён ущерб на сумму более 353 млн руб. Всего «РЖДстрой» получил на строительство зоопарка в Перми три контракта — на общую сумму 3,3 млрд руб.

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