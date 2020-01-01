Елена Синица В одной из поликлиник Перми на больничный ушли 30% врачей Глава минздрава предупредила руководителей территорий о скором наплыве ковид-пациентов и большой нагрузке на врачей Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

В понедельник, 31 января, в одной из поликлиник Перми заболело 30% врачей и 20% медсестёр. Об этом 1 февраля сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень на заседании совета глав муниципальных районов и городских округов, комментируя возникшие проблемы с приёмом пациентов в диагностических центрах края.

Министр заявила, что во всех поликлинических подразделениях Прикамья в ближайшее время должны появиться ковидные центры. Их развёртывание должно пройти в кратчайшие сроки.

В Перми с 1 декабря уже пришлось развернуть 17 центров амбулаторной помощи. Решение было принято из-за возросшего количества обращений. К этому же необходимо готовиться и властям территорий, учитывая, что и медики будут уходить на больничный.

Министр здравоохранения добавила, что до пациентов важно донести информацию о том, что в центры должны обращаться люди с симптомами ОРВИ, которая протекает в лёгкой форме. Больные с температурой выше 38 градусов или с подтверждённым ковидом обязаны соблюдать самоизоляцию и вызывать врачей на дом. Необходимое количество бригад медиков по заявкам властей в территориях было создано.

Также было сказано, что больничные листы врачи уже сейчас могут закрывать дистанционно, что снижает нагрузку на персонал. В скором времени появится возможность открытия больничных в режиме онлайн.

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