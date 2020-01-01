В Перми расширили сеть диагностических центров для приёма пациентов с признаками ОРВИ Количество АКДЦ увеличивается с 1 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ и коронавирусом с 1 февраля расширяется сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров (АКДЦ), созданных для оказания первичной помощи пациентам с признаками ковида и острых респираторных вирусных инфекций, протекающих в лёгкой форме.

Как сообщили в краевом минздраве, со вторника филиалы АКДЦ начинают работать во всех поликлиниках Перми, за исключением пяти филиалов по адресам: ул. Монастырская, 159 (Дзержинский район), ул. Запорожская, 5/7 и ул. Никулина, 10 (Свердловский район), ул. Грачёва, 12е (Мотовилихинский район) и ул. Панфилова, 20 (Кировский район).

В ведомстве отметили, что расширение сети позволит не допускать критического скопления пациентов в АКДЦ в часы пик. Кроме того, в минздраве подчеркнули, что приходить в центры необходимо только лицам с признаками ОРВИ, без подтвержденного COVID-19.

Напомним, 31 января в поликлиниках Перми начали образовываться большие очереди на приём к терапевтам. Информацию об этом жители выкладывали в социальных сетях. В пермских поликлиниках на ул. Куйбышева, 111, ул. Крупской, 57, ул. Липатова, 19 ожидать приёма приходилось на улице.

«Да, есть очереди», — написала в «Инстаграме» министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень и попросила отнестись к этому с пониманием.

Ранее в минздраве сообщали о начале работы 62 АКДЦ.

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