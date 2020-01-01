Минздрав просит отнестись с пониманием к большим очередям в поликлиниках Прикамья Они начали образовываться после частичной приостановки плановой медпомощи Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 31 января, в поликлиниках Перми и края начали образовываться большие очереди на приём к терапевтам. Информацию об этом жители выкладывают в социальных сетях. В пермских поликлиниках на ул. Куйбышева, 111, ул. Крупской, 57, ул. Липатова, 19 ожидать приёма приходится даже на улице.

«Да, есть очереди, — написала в «Инстаграме» министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. — Прошу к этому отнестись с пониманием: большая часть персонала занимается борьбой с ковидом».

Она также напомнила, что сейчас из-за роста числа заболевших коронавирусом в поликлиниках края частично приостановлена плановая помощь (она сохранена только для онкопациентов и людей с болезнями системы кровообращения). Все силы сейчас брошены на борьбу с ОРВИ и COVID-19, для этого в крае созданы 62 амбулаторных центра — там ждут на приём пациентов с симптомами простуды и невысокой температурой, до 38 градусов.

Адреса амбулаторных центров опубликованы на сайте минздрава края.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 3190 человек. Это новый суточных рекорд в регионе с начала пандемии.





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