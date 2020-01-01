В Пермском крае впервые за сутки выявлено более 3 тыс. больных коронавирусом Скончались 15 пациентов ковидных отделений больниц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 3190 человек, 868 из них — дети до 18 лет. Это новый суточных рекорд в регионе с начала пандемии. Выписаны с больничного 300 пациентов, скончались 15 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных для лечения больных COVID-19, находятся 2287 больных, из них 169 в тяжёлом состоянии, 69 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 31 января в Прикамье иммунизацию против COVID-19 прошли 1 364 342 человека, 1 295 558 жителей завершили курс вакцинации.

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