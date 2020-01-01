В Прикамье создано 62 центра для оказания медпомощи пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19 Адреса их размещения опубликовал минздрав Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края сформировало список адресов амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ). В них с 25 января 2022 года оказывается помощь пациентам с симптомами ОРВИ и коронавируса, переносящим заболевание в лёгкой форме.

Как напомнили в ведомстве, центры размещаются в специально выделенных «красных зонах», чтобы больные коронавирусом и ОРВИ не пересекались.

Обращаться в АКДЦ нужно пациентам при температуре до 38 градусов и других симптомах простуды: насморке, боли в горле, кашле, головной боли.

В АКДЦ будет проведено экспресс-тестирование на COVID-19, а также при необходимости рентгенологические и КТ-исследования для исключения пневмонии. При наличии показаний больному выдадут лекарства и выпишут больничный лист.

Адреса АКДЦ доступны по ссылке.

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