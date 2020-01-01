Замом главы краевого минимущества назначен Григорий Мюресов Ранее он возглавлял земельный комитет в Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Заместителем руководителя Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края назначен Григорий Мюресов. Об этом сообщает телеграм-канал «Три лопаты», информация о назначении также отражена на официальном сайте министерства. Как выяснил «Новый компаньон», переход Мюресова на работу в минимущество произошёл ещё в декабре 2021 года.

Ранее Григорий Мюресов был руководителем земельного комитета Пермского муниципального района.

Также с декабря 2021 года первым заместителем главы минимущества и статс-секретарём стала Марина Маракина.

Напомним, в октябре 2021 года замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья была назначена Татьяна Михалева.

Министерство возглавляет Лариса Ведерникова.

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