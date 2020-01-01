Елена Синица В Прикамье от коронавируса привито 11 детей На днях в регион поступила первая партия вакцины для подростков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На сегодняшний день в Пермском крае от COVID-19 вакцинировались 11 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве также уточнили, что вакцина распределена по всем медучреждениям региона, которые оказывают медицинскую помощь детям на амбулаторно-поликлиническом этапе.





Напомним, что 25 января в Пермский край поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков — 2160 комплектов.





Минздрав Прикамья также отмечал, что в регионе идёт рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

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