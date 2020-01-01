Елена Синица
В Прикамье от коронавируса привито 11 детей
На днях в регион поступила первая партия вакцины для подростков
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На сегодняшний день в Пермском крае от COVID-19 вакцинировались 11 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
В ведомстве также уточнили, что вакцина распределена по всем медучреждениям региона, которые оказывают медицинскую помощь детям на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Напомним, что 25 января в Пермский край поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков — 2160 комплектов.
Минздрав Прикамья также отмечал, что в регионе идёт рост заболеваемости COVID-19 среди детей.
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