Олеся Максименко В Пермский край поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков В регион доставлено 2160 комплектов «Гам-КОВИД-Вак-М» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермский край поступило 2160 комплектов вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), предназначенной для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В пресс-службе краевого минздрава поясняют, что двухкомпонентная вакцина вводится с интервалом 21 день. Прививочная кампания будет организована в поликлиниках и непосредственно в образовательных учреждениях, вакцинация подростков будет проводиться только с письменного согласия родителей.

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