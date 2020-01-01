Елена Синица Минздрав: В Прикамье идёт рост заболеваемости COVID-19 среди детей За прошедшие сутки в регионе заболело 503 человека в этой возрастной группе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как отмечают в региональном минздраве, в Прикамье идёт рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, за прошедшие сутки выявлено 503 заболевших в возрастной группе от 0 до 18 лет. С 24 января число новых случаев заражения COVID-19 среди детей выросло на 42% (с 211 до 503).





«Несмотря на то, что школьники достаточно легко переносят COVID-19, тем не менее они являются наиболее уязвимыми для заражения, а впоследствии становятся источником инфекции для взрослых. Чтобы сохранить здоровье ваших детей и пожилых родственников — бабушек и дедушек, уже сейчас нужно дать согласие на то, чтобы сделать прививку ребёнку вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М», которая поступила на этой неделе в Прикамье», — комментирует главный внештатный эпидемиолог пермского минздрава Вадислав Семериков.

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