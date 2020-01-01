По факту гибели на пожаре трёх человек возбуждено уголовное дело Среди погибших был ребёнок Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю по факту гибели на пожаре троих местных жителей (в том числе одного ребёнка) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным следствия, ночью 28 января в селе Башкултаево Пермского муниципального района произошло возгорание в двухэтажном доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела мужчины (1981 года рождения), женщины (1980 года рождения) и ребёнка (2012 года рождения).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Устанавливаются причины смерти погибших и произошедшего пожара.

Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководства следственного управления.

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