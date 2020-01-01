В ночном пожаре в Пермском районе погибли люди ЧП произошло в селе Башкултаево в жилом доме Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В селе Башкултаево в Пермском районе ночью 28 января загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в четыре часа утра. Об этом сообщает ВЕТТА.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено возгорание на площади 70 кв. м.

«К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили в МЧС. Точное число жертв не называется.

В 05:59 открытое горение было ликвидировано.

В настоящее время сотрудники МЧС и СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку, устанавливаются причина и обстоятельства пожара.

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