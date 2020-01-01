В двух городах Прикамья из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия Около 30% сотрудников в Березниках и Усолье переведены на удалёнку Поделиться Поделиться Твитнуть

Березники

Игорь Катаев

С 24 января в связи с ухудшением эпидситуации и ростом числа заболевших коронавирусом в Березниках и Усолье Пермского края отменяются массовые мероприятия. Об этом сообщает газета «Березниковский рабочий».

Также отменяются или переносятся на более поздний срок репетиции творческих коллективов. Кроме того, по данным газеты, около 30% сотрудников переведены на удалённый режим работы.

Помимо этого, издание со ссылкой на управление образования города сообщило, что с 25 января на карантин ушли школы №30 и 1, а также гимназия №9.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 25 января в Березниках поликлиники больницы им. Вагнера приостанавливают диспансеризацию, профилактические медосмотры и плановый приём пациентов. Продолжат работу только кабинеты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Решение принято в связи с ухудшением эпидситуации. Только среди прикреплённого к краевой больнице населения (без учёта медсанчастей Березников) отмечен рост числа заболевших по сравнению с прошлой неделей в 3,5 раза.

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