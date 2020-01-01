Краевая больница им. Вагнера в Березниках прекращает плановый приём пациентов Причина — резкий рост числа заболевших коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

С 25 января в Березниках поликлиники больницы им. Вагнера приостанавливают диспансеризацию, профилактические медосмотры и плановый приём пациентов. Продолжат работу только кабинеты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Решение принято в связи с ухудшением эпидситуации. Только среди прикреплённого к краевой больнице населения (без учёта медсанчастей Березников) отмечен рост заболевших по сравнению с прошлой неделей в 3,5 раза.

В связи с резким ростом числа инфицированных администраторы кол-центра не успевают отвечать на звонки.

«Если вам не удалось дозвониться до поликлиники, попробуйте это сделать во второй половине дня. Если вам необходимо вызвать врача на дом, попросите родственников доехать до поликлиники и оформить вызов», — рекомендует пациентам администрация больницы.

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