Проект первого этапа возведения инфекционной больницы в Прикамье получил положительное заключение госэкспертизы Разрешение на строительство пока не получено Поделиться Поделиться Твитнуть

Макет новой инфекционной больницы в Перми

Получено положительное заключение экспертизы на проект первого этапа возведения новой краевой инфекционной больницы в Перми. Об этом министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров доложил губернатору Дмитрию Махонину.

«Сейчас отправили заявку на получение разрешения на строительство. Подрядчик на площадке уже ведёт подготовительные работы. Кроме того, сразу поданы документы на госэкспертизу по проекту второго этапа», — рассказал министр.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, после получения разрешения на строительство подрядчик приступит к выполнению основных строительных работ на объекте.

Напомним, власти Пермского края заключили контракт с ООО «ЖБК-Строй» на проектирование и строительство нового здания Пермской краевой инфекционной больницы. Цена контракта — 2,15 млрд руб.

Согласно техническому заданию строительные и монтажные работы включают в себя два этапа. Первый запланирован на период с 29 октября 2021 года по 30 ноября 2022 года.

За это время планируется построить вспомогательный корпус инфекционной больницы с КПП, станцию дезинфекции автомобилей, системы наружного электро- и водоснабжения, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, блочно-модульную котельную, газораспределительный и индивидуальный тепловой пункты.

В ходе второго этапа — с 1 февраля 2022 года по 13 октября 2023 года — подрядчик обязуется построить главный корпус больницы на 232 койки, поликлинику на 80 посещений в смену, благоустроить прилегающую территорию, проложить коммуникации, установить ультрафиолетовый обеззараживатель сточных вод.

Инфекционная больница будет построена в Индустриальном районе Перми, на ул. Леонова, 84, на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. м.

Ранее федеральную поддержку в размере 1 млрд руб. на строительство инфекционной больницы одобрило правительство РФ.

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