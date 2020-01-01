Власти края заключили контракт на строительство инфекционной больницы Пермская компания ООО «ЖБК-Строй» обязана завершить работы до октября 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Инфекционная больница в Казани. Фото: пресс-службы главы Республики Татарстан

Власти Пермского края заключили контракт с ООО «ЖБК-Строй» на проектирование и строительство нового здания Пермской краевой инфекционной больницы. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Напомним, итоги конкурса по выбору подрядчика на строительство лечебного учреждения были объявлены 1 июля. Единственным участником и победителем закупки стало ООО «ЖБК-Строй» (Пермь). Цена контракта — 2,15 млрд руб.

Согласно техническому заданию строительные и монтажные работы должны пройти в два этапа. Первый запланирован с 29 октября 2021 года по 30 ноября 2022 года

За этот период планируется построить вспомогательный корпус инфекционной больницы с КПП, станцию дезинфекции автомобилей, системы наружного электро- и водоснабжения, системы теплоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, блочно-модульную котельную, газораспределительный и индивидуальный тепловой пункты.

Во второй этап — с 1 февраля 2022 года по 13 октября 2023 года — подрядчик обязуется построить главный корпус больницы на 232 койки, поликлинику на 80 посещений за смену, благоустроить прилегающую территорию, проложить коммуникации, установить ультрафиолетовый обеззараживатель сточных вод.

Инфекционная больница будет построена в Индустриальном районе Перми, на ул. Леонова, 84, на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. м.

Для сокращения сроков строительства будет использован проект повторного применения: такая же больница уже работает в Казани.





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