Власти предупредили о возможном новом обрушении водопада Плакун И не рекомендовали его посещать Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края предупреждает о возможных новых обрушениях на водопаде Плакун и не рекомендует посещение этой достопримечательности, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, 8 января на водопаде Плакун под Суксуном произошло обрушение фрагмента скалы, с которого лилась вода. Обрушение валуна связано с погодными условиями.

Водопад Плакун (высота — 7 м) — уникальный гидрологический памятник регионального значения. Находится на западном склоне Урала, на правом берегу реки Сылвы. Плакун также носит имя Ильинского святого источника, здесь построена часовня в честь Ильи Пророка.

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