В Пермском крае частично разрушился водопад Плакун ЧП произошло в связи с погодными условиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Подслушано Суксун

На водопаде Плакун под Суксуном в Пермском крае произошло обрушение фрагмента скалы, с которого лилась вода. Об этом сообщают участники сообщества ВКонтакте «Подслушано Суксун».

Как сказано в сообщении, обрушение валуна произошло «в связи с погодными условиями». Характер повреждения таков, что «теперь вряд ли получится встать под водопад , так как вода стекает по стене скалы».

Некоторые пользователи сообщают, что инцидент произошёл 8 января.

Водопад Плакун (высота — семь метров) — уникальный гидрологический памятник регионального значения. Находится на западном склоне Урала на правом берегу реки Сылва. Плакун также носит имя Ильинского святого источника, здесь построена часовня в честь Ильи Пророка.

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