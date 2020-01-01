В Пермском крае — резкий всплеск заражений коронавирусом За сутки в регионе заболели 748 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 748 человек (+149 случаев по сравнению с предыдущим днём). Это также новый суточный рекорд заражений за все время пандемии. Прежний максимум — 711 случаев — был зафиксирован 6 ноября 2021 года.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

Выздоровели 300 пациентов, 10 человек — скончались.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находится 1477 пациентов, 162 из них в тяжелом состоянии, в том числе 80 подключенных к аппаратам ИВЛ.

Показатель заболеваемости составил 6502,0 на 100 тыс. населения, регион занимает 49 ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 85734 случая (50,7 %).

Всего на 22 января 2022 года выявлено 169 004 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Ранее главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал об опасности новой вспышки коронавируса.

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