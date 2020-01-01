Главврач Пермской краевой клинической больницы рассказал об опасности новой вспышки коронавируса Как поведёт себя «омикрон», поражая наиболее уязвимую часть жителей, медики не знают Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Касатов

Константин Долгановский

Главврач пермской Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, чего ждать жителям Прикамья от новой волны коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». По его словам, вспышка неизбежна.

«Пока выявляются лишь единичные случаи заражения штаммом «омикрон», но, наблюдая за динамикой роста заболеваемости за рубежом и в европейской части России, можно сказать, что «омикрон» однозначно более заразен, а инкубационный период у него гораздо короче — не пять дней — неделя, а всего два-три дня, — сказал Касатов. — И пока никто в мире не может достоверно сказать, что произойдёт с этим вирусом, когда он уйдёт в семьи и когда начнёт заболевать наиболее уязвимая часть наших жителей».

Поэтому, чтобы снизить грядущую высокую нагрузку на врачей и избежать возможного локдауна, главврач призвал жителей строго соблюдать введённые сейчас профилактические меры: правильно носить маски, вакцинироваться и уменьшить количество контактов.

Касатов ещё раз обратил внимание на то, что, хотя коронавирусом болеют и вакцинированные, болезнь они переносят намного легче и редко попадают в больницу.

«Когда мы стали анализировать ситуацию с вакцинированными, выяснилась закономерность: как правило, заболевали те пациенты, у которых подошел срок ревакцинации. Мы периодически смотрим у наших сотрудников уровень антител и видим, что у абсолютного большинства к пятому-шестому месяцу количество антител снижается», — говорит главврач.

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