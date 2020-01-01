Пермский краевой суд отказался отменять обязательную вакцинацию от ковида Коллективный иск к Роспотребнадзору подавали около 400 пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В пятницу, 21 января, Пермский краевой суд отказался отменять обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции на территории Прикамья. Об этом сообщает properm.ru. В коллективном иске около 400 пермяков утверждали, что обязательная вакцинация нарушает их права.

Пришедшие на слушание истцы (около 20 человек) заявили, что их «заставляют быть частью эксперимента», а вакцина не прошла необходимые испытания.

Ответчик по делу — представитель Роспотребнадзора — пояснил, что вакцинация добровольна, однако это не значит, что можно не исполнять постановления главного государственного санитарного врача Виталия Костарева.

Истцы направили Роспотребнадзору 69 вопросов, суд решил, что имеет смысл ответить только на 17.

«Я понимаю желание истцов услышать как можно больше и точнее. Но предусмотрен перечень того, что суд должен рассмотреть», — отметил судья.

В ходе заседания заявители просили отложить разбирательство на 15 февраля, чтобы изучить ответы Роспотребнадзора на предъявленные требования, но суд не согласился и вынес вердикт — в удовлетворении исковых требований отказать.

Напомним, с 4 октября 2021 года в Пермском крае вакцинирование стало пропуском на культурные и спортивные мероприятия. Затем QR-коды о вакцинации от COVID-19 начали требовать при совершении покупок в торговых центрах и посещении заведений общепита. С 1 декабря для сотрудников предприятий ряда отраслей в Пермском крае вакцинация от ковида стала обязательной, невакцинированные, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны отстраняться от работы без сохранения заработной платы.

Так, 2 декабря около сотни сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми не были допущены к работе из-за отсутствия прививки от коронавируса. К проходным пришлось вызывать полицию, вход на предприятие оцепила охрана.

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