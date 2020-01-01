В Перми состоялся митинг против QR-кодов и вакцинации В акции приняли участие несколько десятков человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 11 января, в Саду камней Перми состоялся митинг противников введения QR-кодов и «принудительной вакцинации». Акция протеста была согласована с городскими властями и, по подсчётам мэрии, собрала порядка 45 человек.

Напомним, с 4 октября 2021 года в Пермском крае была введена система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий, затем она была распространена на торговые центры и заведения общепита. Посетители могут получить обслуживание только при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19.

С 1 февраля без QR-кодов нельзя будет воспользоваться услугами санаториев и домов отдыха в Пермском крае.

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