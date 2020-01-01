Елена Синица С 1 февраля санаториям Прикамья разрешат принимать отдыхающих только с QR-кодами В регионе продлеваются антиковидные меры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой оперштаб по борьбе с COVID-19 продлил действующие ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции до 31 января и назвал одну новую, которая вступит в силу с начала будущего месяца. Он также сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста.

Согласно решению оперштаба, с 10 по 31 января заведения общепита, непродовольственной розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центры по-прежнему можно посещать только при наличии QR-кода об иммунизации или перенесённой болезни. Покупки непродовольственных товаров в торговых центрах также можно совершать только с QR-кодом.

Кроме того, продлевается ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Это по-прежнему не касается услуг по доставке и самовывозу. Также это ограничение не распространяется на работу кафе в аэровокзальных комплексах и зданиях железнодорожных вокзалов.

Также продолжает действовать фильтр безопасности в виде «паспортов иммунизации» для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров. Требование касается работников сферы бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и др.

Продлевается режим строгой самоизоляции для неиммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше. Вакцинированные жители этой категории освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.

В регионе также продолжает действовать масочный режим в общественных местах.

Есть изменения в условиях участия в мероприятиях в сфере туризма, а также иных мероприятиях, где необходимо предъявлять результаты ПЦР-теста. Срок действия отрицательных ПЦР-исследований на них сокращён с 72 до 48 часов.

Кроме этого, сообщается, что с 1 февраля в регионе введут дополнительные противоэпидемические требования при организации санаторно-курортного лечения. Санатории будут обязаны осуществлять приём и размещение физлиц при наличии сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесённое в последние шесть месяцев заболевание.

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