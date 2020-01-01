С 4 октября в Пермском крае вводятся QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий Кафе и рестораны пока можно посещать по-прежнему Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Решением оперштаба Пермского края в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе с 4 октября вводятся новые ограничения. Так, посещать культурные, спортивные и другие массовые мероприятия можно будет только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19 или о факте перенесенной коронавирусной инфекции в течение последних шести месяцев. Непривитые обязаны будут показать на входе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.

QR-коды (или ПЦР-тесты) будут нужны для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, цирка, туристических экскурсий.

Походы в кафе, рестораны, другие точки общепита, а также фитнес-клубы пока решено таким образом не ограничивать. Там будут усилены антиковидные профилактические меры.

Оперштаб также принял решение приостановить работу детских игровых комнат и игровых зон.

Для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, будет введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции.

Все ранее действовавшие антиковидные ограничения в регионе продлены до 1 ноября 2021 года.

На оперштабе замминстра здравоохранения Евгений Рожнёв заявил, что смертность от коронавируса в регионе сравнялась со смертностью от онкологии.

А главный врач пермской краевой больницы Анатолий Касатов отметил, что сейчас очередной всплеск заболевания только медицинскими мероприятиями не победить.

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