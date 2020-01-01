Елена Синица Минздрав: Прикамье занимает пятое место по темпам распространения коронавируса За последние несколько недель в крае дополнительно развернули более 500 койкомест Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 28 сентября, состоялось заседание краевого оперштаба по коронавирусу. Сейчас Пермский край занимает пятое место по темпам распространения коронавируса, сообщил замминстра здравоохранения Евгений Рожнёв

«Это наше общественное непризнание вакцинации в регионе, а это показывают последние две недели, подвергает организмы рискам, которые сейчас есть. За последние несколько недель мы были вынуждены дополнительно развернуть более 500 койкомест», — говорит Рожнёв.





Он также отметил, что последние две недели в регионе начинает «угасать интерес» к вакцинации.





Рожнёв отметил, что смертность от коронавируса в регионе сравнялась со смертностью от от онкологии.





По его словам, минимальная заинтересованность в вакцинации наблюдается среди работников сферы обслуживания и лиц старше 60 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.