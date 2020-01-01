Елена Синица Анатолий Касатов: «Мы видим явное ухудшение ситуации» По его словам, сейчас эпидемию только медицинскими мероприятиями не победить Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Касатов

Константин Долгановский

Во вторник, 28 сентября, состоялось заседание краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом. По словам главного врача пермской краевой больницы Анатолия Касатова, ситуация сейчас только ухудшается.

«Улучшения мы не видим, видим явное ухудшение ситуации буквально в последние недели», — подчеркнул Касатов.

Касатов также привёл данные по пермской краевой больнице. В частности, он обратил внимание, что из 256 ковидных коек зараженными заняты 249. Из заболевших 21 находится в реанимации и подключен к аппаратам ИВЛ.

На искусственной почке сейчас трое человек, а неделю назад их было 18. На кислороде, продолжает главврач, сейчас 156 человек, и « это те люди, которые без его подачи не выживут». Расход в краевой больнице составляет четыре тонны жидкого кислорода в сутки.

«Такого не было никогда», — отметил Касатов.

«Лёгочные поражения развиваются стремительно. Раньше можно было подумать сутки-двое и провести анализы, сейчас на это уходят часы. Резистентность к стандартной терапии растёт. Растет летальность и нагрузка на персонал, — говорит Анатолий Касатов. — Мы вынуждены были в своей больнице перевести врачей и персонала в красной зоне в режим работы с восьми часов до 12 часов, а терапевтов с шести до восьми часов терапевтов и медсестёр»

По его словам, сейчас эпидемию только медицинскими мероприятиями не победить.

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