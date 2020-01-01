Елена Синица
Анатолий Касатов: «Мы видим явное ухудшение ситуации»
По его словам, сейчас эпидемию только медицинскими мероприятиями не победить
Во вторник, 28 сентября, состоялось заседание краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом. По словам главного врача пермской краевой больницы Анатолия Касатова, ситуация сейчас только ухудшается.
«Улучшения мы не видим, видим явное ухудшение ситуации буквально в последние недели», — подчеркнул Касатов.
Касатов также привёл данные по пермской краевой больнице. В частности, он обратил внимание, что из 256 ковидных коек зараженными заняты 249. Из заболевших 21 находится в реанимации и подключен к аппаратам ИВЛ.
На искусственной почке сейчас трое человек, а неделю назад их было 18. На кислороде, продолжает главврач, сейчас 156 человек, и « это те люди, которые без его подачи не выживут». Расход в краевой больнице составляет четыре тонны жидкого кислорода в сутки.
«Такого не было никогда», — отметил Касатов.
«Лёгочные поражения развиваются стремительно. Раньше можно было подумать сутки-двое и провести анализы, сейчас на это уходят часы. Резистентность к стандартной терапии растёт. Растет летальность и нагрузка на персонал, — говорит Анатолий Касатов. — Мы вынуждены были в своей больнице перевести врачей и персонала в красной зоне в режим работы с восьми часов до 12 часов, а терапевтов с шести до восьми часов терапевтов и медсестёр»
По его словам, сейчас эпидемию только медицинскими мероприятиями не победить.
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