Общественник Александр Синявский трудоустроился в департамент транспорта мэрии Перми В августе он подавал иск к краевому правительству по поводу строительства третьего моста через Каму Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница vk.com

21 января экс-кандидат в депутаты гордумы и пермский общественник Александр Синявский начал работу в должности руководителя отдела развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта администрации Перми (подразделение отвечает за установку остановочных пунктов). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По словам собеседника издания, Синявский будет исполнять обязанности начальника в период декретного отпуска основного работника.

Александр Синявский является координатором пермского отделения фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» и сообщества «Велосипедизация Перми». В начале 2021 года он заявлял о намерении участвовать в конкурсе на пост главы Перми, выдвигался на выборы в Пермскую гордуму от партии «Яблоко», но не был избран.

В августе 2021 года Синявский подавал иск к краевому правительству по поводу строительства третьего моста через Каму в створе ул. Крисанова. По его мнению, решение о строительстве моста в этом месте является незаконным, поскольку его приняли без проведения публичных слушаний. Суд Синявский проиграл.

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