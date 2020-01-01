Дмитрий Махонин считает иск к краевому правительству по поводу третьего моста политической истерикой По его словам, все процедуры при выборе места под строительство были соблюдены Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с редакторами СМИ 7 сентября прокомментировал иск к краевому правительству по поводу строительства третьего моста через Каму в створе ул. Крисанова.

С иском обратился координатор пермского отделения «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца» Александр Синявский. По его мнению, решение о строительстве моста в этом месте является незаконным, поскольку его приняли без проведения публичных слушаний.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Этот иск не имеет абсолютно никакого значения и перспектив. Я считаю, что это просто политическая истерика. Если вы проанализируете такие суды, то поймете, что они ничего не дают. По факту вся процедура была соблюдена. Не надо забывать, что про мост говорили уже миллион раз и миллион лет. И обсуждение общественное по этому поводу было. Иск просто не мотивирован.

Если мы говорим о развитии города, об амбициозных задачах, то не надо забывать, что продление улицы Крисанова и строительство моста — полностью разрешит все проблемы с пробками. А это означает, что можно будет развивать Камскую долину. Мы можем преодолеть беду любого города-миллионника, когда на одном берегу город развивается, а на другом нет.

Давайте ещё подумаем, а что будет с коммунальным мостом лет через 30? Он будет существовать или нет? Без нового моста войти в его капитальную реконструкцию невозможно. А теперь эти возражения, которые мешают развивать город... К ним вопрос — вы совсем идиоты? Вот больше никак не назвать.

При этом Махонин подтвердил, что начать строительство моста планируется в 2023 году.

Объект уже включён в региональную адресную инвестиционную программу. Для его строительства будут выкуплены и изъяты несколько земельных участков и коммуникации.

Ранее в краевом минтрансе сообщили, что торги по выбору подрядчика для разработки проекта будут объявлены осенью, а перечень участков, попадающих под изъятие, станет известен после проведения проектно-изыскательских работ.

Ожидается, что мост в створе ул. Крисанова будет четырёхполосным, а его протяжённость составит около 5 км. Реализация проекта оценивается почти в 45 млрд руб.

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