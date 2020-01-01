Елена Синица Минтранс: место для строительства третьего моста через Каму не выбрано Необходимо разработать три варианта его размещения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Суд отказал пермским общественникам Денису Галицкому и Александру Синявскому в иске по поводу выбора места для строительства третьего моста через Каму. Об этом Денис Галицкий сообщил в своих социальных сетях.

«Правительство в суде заявило, что место строительства третьего моста ещё окончательно не определено! В госзакупке на проектно-изыскательские работы по третьему мосту требуется разработать три варианта: ул. Крисанова, площадь Гайдара и ещё один», — написал Галицкий.





Напомним, что иск поступил в суд в августе. По мнению истцов, правительство утвердило расположение нового моста в створе ул. Крисанова незаконно, без проведения публичных слушаний.

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