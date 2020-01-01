В Перми начались работы по достройке зоопарка На стройплощадку вышли 40 рабочих Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Пермского края

Подрядная организация «РЖДстрой» приступила к достройке пермского зоопарка. На стройплощадку уже вышли 40 рабочих, ещё 140 сотрудников приступят к работам в ближайшее время. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Через месяц администрация Перми посмотрит, насколько подрядчик подвинулся по строительству, — пояснил знакомый с ситуацией собеседник издания. — Обещают, что примерно в сентябре коллекцию животных зоопарка можно будет частично перевезти на новую площадку».

Напомним, в мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов первой очереди зоопарка, новое проектирование и достроит объект в 2023 году.

Справка

Строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте были поручены АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.

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