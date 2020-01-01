Главный ледовый городок Перми откроется для посетителей в 19 часов Парк на эспланаде закрывался из-за потепления Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 19 часов 19 января ледовый парк «Новогодье» на городской эспланаде вновь будет открыт для посещения, об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Закрыли парк сегодня днём «для обеспечения сохранности ледовых объектов в условиях значительного повышения температуры воздуха».

Напомним, парк «Новогодье» на городской эспланаде начал работать в конце декабря 2021 года.













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