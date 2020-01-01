Из-за оттепели в центре Перми закрылся ледовый парк «Новогодье» О возобновлении работы комплекса власти объявят дополнительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пермской эспланаде временно закрыт для посетителей ледовый парк «Новогодье». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это необходимо для обеспечения сохранности ледовых объектов в условиях значительного повышения температуры воздуха.

Ледовый парк вновь продолжит работу, когда позволят погодные условия, добавили в администрации.

Парк «Новогодье» на городской эспланаде начал работать в конце декабря 2021 года. В него входят смотровые площадки «Куранты», «Дед Мороз и Снегурочка», «Праздничный фейерверк», лабиринт в форме главного новогоднего блюда — «Оливье» диаметром почти 14 м и несколько фотозон.

Режим работы: в будни — с 10:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.

Для прогулок в ледовой локации QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании не требуется.

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