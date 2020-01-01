Елена Синица В Перми начал работать ледовый парк «Новогодье» Для прогулок в ледовой локации QR-код не потребуется Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми начал работать ледовый парк «Новогодье», расположенный на городской эспланаде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Посетители парка смогут подняться на смотровую площадку «Куранты», пройти лабиринт в форме главного новогоднего блюда — «Оливье» диаметром почти 14 м, сфотографироваться на двухметровом троне Деда Мороза и рядом с композицией «Селёдка под шубой».





На территории также находятся три смотровые площадки — с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также в виде праздничного фейерверка.





В будни парк будет работать с 10:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.





Для прогулок в ледовой локации QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании не потребуется.





Ранее сообщалось, что в городе появилось 2700 иллюминационных конструкций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.