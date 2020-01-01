Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Влетаем в Новый год В Пермь пришло световое «Новогодье» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заканчивается украшение Перми к новогодним праздникам. В городе появилось 2700 иллюминационных конструкций. Как и в прошлом году, выделяется тема космоса: надо же использовать уже приобретённые светящиеся спутники, ракеты и летающие тарелки. Появились и новые фигуры, особенно заметны семиметровая Снежная королева на Комсомольской площади, пегасы у Центрального рынка и композиция «Сказка» на Стахановском кольце.

Второй год ради предупреждения распространения коронавируса и других инфекций ледовые городки рассредоточены по всем районам города. Главным всё же будет центральный городок в 68-м квартале эспланады, но создаются и районные городки: у ДК им. Солдатова, в парке им. Миндовского, в сквере им. Розалии Землячки — с арт-объектом «Олени» и фотозоной «Крылья», в парке «Счастье есть», в сквере им. Дзержинского (здесь ледовый городок называется «Книга джунглей»), около клуба им. Златогорского, в парке им. Чехова, на площади перед ДК «Урал», на площади у УДС «Молот», на площади перед клубом «Юбилейный» и в Новых Лядах на ул. Островского, 87.

1 декабря зажглись огни на всех городских ёлках, в том числе на новой искусственной ели на эспланаде — это конструкция высотой 30 м, изготовленная по специальному дизайн-проекту и помещённая внутрь светящегося шатра.

Ледовые скульптуры на эспланаде нынче посвящены празднованию Нового года и его традициям, и авторы отнеслись к этой теме с юмором. Посетители городка, который получил название «Новогодье», смогут подняться на смотровую площадку «Куранты», затеряться в ледовом лабиринте «Оливье» диаметром почти 14 м, сфотографироваться на двухметровом троне Деда Мороза и рядом с композицией «Селёдка под шубой». «Новому компаньону» по секрету рассказали, что это будет не изображение известного салата, а юмористическая аллегория. В пространстве эспланады разместятся ещё три смотровые площадки, одна из них — в виде большого праздничного фейерверка.

Ледяные горки будут невысокие, предназначенные для детей.

Новогоднее оформление появилось на набережной Камы — здесь установлена светодиодная ёлка на катке, Дед Мороз и гигантские цифры «2022». На Соборной площади установлены арки со светящимися фонарями и светодиодные ворота, украшены фонарные столбы и ель. Около Законодательного собрания появились светящиеся космонавты и спутник. Космонавты «высадились» и на Средней дамбе.

Главная городская детская ёлка пройдёт 28 декабря в ДК им. Солдатова: будет показан новогодний музыкальный спектакль «Айболит против Бармалея». 7 января в 68-м квартале эспланады состоится празднование Рождества Христова, 9 января в ДК им. Солдатова пройдёт рождественский концерт, а 15 и 16 января — рождественская ёлка.

Константин Долгановский





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