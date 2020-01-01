Елена Синица Профильный комитет заксобрания поддержал законопроект об унификации цвета такси Он может вступить в силу 1 сентября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 18 января, состоялось заседание инфраструктурного комитета краевого парламента. В рамках заседания депутаты, в частности, рассмотрели законопроект об унификации цвета такси.

Как сообщил глава краевого минтранса Андрей Алякринский, к законопроекту поступил ряд предложений. В частности, предлагалось увеличить время бесплатной парковки. По словам Алякринского, сейчас оно составляет 20 минут, а «этого времени вполне достаточно для нормальной высадки и посадки».





«В принципе, все замечания, которые были высказаны ранее, мы учли», — заключил глава ведомства.





В результате депутаты приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении.





Напомним, что, согласно законопроекту, кузов легкового такси должен быть белого цвета. На нём должна быть расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см. В случае принятия законопроекта новые требования вступят в силу 1 сентября 2022 года.





В то же время предприниматели отмечают: это может привести к тому, что таксопаркам придётся привлекать перевозчиков из других городов, а часть бизнеса уйдёт в тень.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.