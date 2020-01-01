Мария Сыропятова Мэрия Перми предлагает ускорить принудительный демонтаж самовольно установленных НТО Гаражей, рекламных конструкций и столбиков нововведения не касаются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрация Перми предложили сократить сроки демонтажа для самовольно установленных нестационарных торговых объектов. Об этих изменениях на комитете по экономической политике Пермской городской думы рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики мэрии Перми Ольга Чеснокова.

Срок для размещения на объекте объявления сокращается с пяти рабочих дней до не позднее рабочего дня следующего после составления акта о выявлении незаконного нестационарного торгового объекта, срок для добровольного демонтажа такого объекта для собственника сокращается с пяти до трёх рабочих дней.

«С чем связано сокращение сроков? — попросил уточнить председатель комитета по экономической политики Пермской городской думы Арсен Болквадзе. — Успеет ли собственник увидеть и отреагировать в эти сроки?»

«Фактически те сроки, которые установлены действующей редакцией, позволяют предпринимателям, которые занимаются предпринимательской деятельностью в незаконных торговых объектах, накладывать обеспечительные меры, — пояснила Ольга Чеснокова. — Предлагаемых сроков вполне достаточно, поскольку в основном во всех таких объектах осуществляется деятельность. И предупреждается продавец, и представитель, который оказывает услуги».

При этом, по мнению Ольги Чесноковой, сокращение сроков необходимо для защиты права муниципалитета из-за самозахватов территории и ведения незаконного бизнеса.

Аресен Болквадзе также попросил уточнить, касаются ли данные изменения гаражей или других объектов. По словам Ольги Чесноковой, сокращение сроков демонтажа будет касаться только объектов потребительского рынка, то есть они коснутся только торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, в том числе и объектов автосервиса. При этом в мэрии Перми планировали выйти с этими изменениями ещё весной 2021 года.

«Это серьезные изменения, поэтому требовалась длительная проработка документа, — отметила Ольга Чеснокова. — Не серьезно демонтировать палатки месяцами, процедура, которая установлена сейчас не позволяет оперативно демонтировать палатки. В результате они в реестре находятся до полутора месяцев. К сожалению, незаконный бизнес этим пользуется. Особенно активно реестр подобными объектами пополняется в весенне-летний период, в период перед новогодними праздниками массово происходит самозахват муниципальной территории под объекты по продаже пиротехнических изделий».

Городские власти также с лета-осени 2021 года устанавливают в Перми торговые прилавки, предназначенные для обеспечения торговыми местами фермеров, граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, реализующих выращенную продукцию, собранные дикоросы, а также изготовителей народных промыслов. Места на них предоставляются гражданам бесплатно, подведомственным мэрии Перми учреждением Пермским бизнес-инкубатором. Таким образом, у предпринимателей появляется возможность получить место и вести торговлю и бороться со стихийно появляющимися рынками. Среди положительных примеров Ольга Чеснокова назвала перекрёстки улиц Карпинского и Стахановской, а также улиц Леонова и Мира.

Депутат Пермской городской Думы Марк Коробов также попросил уточнить, сколько реально незаконных торговых объектов в Перми могут коснуться данные изменения. По словам Ольги Чесноковой, в специализированном реестре сейчас находится 30 нестационарных торговых объектов и 31 объект по оказанию услуг автосервиса, автомоек и шиномонтажа. При этом нововведения позволят их убрать с территории Перми в течение полугода.

Напомним, что в декабре в трёх районах Перми прошли проверки в торговых точках, занимающихся продажей пиротехники. Во время рейдов полиции, МЧС, мэрии Перми и минпромторга было выявлено 10 нарушителей. Часть индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах и нарушение требований пожарной безопасности. Другим предписано снести незаконно возведённый «новогодний ларёк».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.