Елена Синица В Перми прошли проверки в торговых точках, занимающихся продажей пиротехники В результате рейдов к административной ответственности привлекли 10 предпринимателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

«Новый компаньон»

В декабре в трёх районах Перми прошли проверки в торговых точках, занимающихся продажей пиротехники. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого минтербеза.

В ходе совместных рейдов полиции, МЧС, представителей администрации и Минпромторга выявлено 10 нарушителей. Так, в Дзержинском районе Перми нашли трёх недобросовестных предпринимателей, в Мотовилихинском — одного. Ещё шесть владельцев киосков по продаже новогодней атрибутики, нарушающих требования, нашли в Индустриальном районе.





Часть индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах и нарушение требований пожарной безопасности.

Другим предписано снести незаконно возведенный «новогодний ларёк».

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