Мария Сыропятова Мэрия собирается разместить в Перми около четырёх десятков прилавков для продажи садоводческой продукции Новые торговые места должны появиться к сентябрю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мэрии Перми разрабатывается проект, разрешающий размещение в Перми торговых прилавков для фермеров и садоводов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В планах — 38 прилавков с 76 торговыми местами в разных районах Перми. Они будут предоставляться бесплатно. Примерные сроки — сентябрь 2021 года.

«Торговый прилавок — это нестационарный торговый объект, предназначенный для обеспечения торговыми местами фермеров, граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, реализующих выращенную продукцию, собранные дикоросы, а также изготовителей народных промыслов», — пояснили в мэрии Перми. Документ позволит «узаконить сезонную уличную торговлю».

Как сообщили в администрации, уже разработаны типовые эскизные проекты торговых прилавков.

Напомним, в Пермском крае за год существенно выросли цены на овощи: картофель — на три четверти, морковь и свёкла — более, чем в два раза. Подорожание коснулось многих регионов страны.

В федеральном минэке считают, что рост цен на, так называемый, «борщевой набор» связан с низкой урожайностью овощей в 2020 году. Сдержать цены на продукты помогут сезонные ярмарки, в июле заявила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко. По её мнению, их количество необходимо удвоить.

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