Олеся Максименко Из резервного фонда Пермского края выделят 500 млн руб. на борьбу с коронавирусом Большая часть средств будет направлена на закупку лекарств Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министрам проработать вопрос о выделении из резервного фонда Прикамья 500 млн руб.

Большую часть этих средств — 340 млн руб. — планируется направить на закупку лекарственных препаратов для пациентов, проходящих лечение на дому. Кроме того, 3 млн руб. потребуется для транспортировки пациентов на компьютерную томографию.

Ещё 100 млн руб. будет выделено на дополнительные меры по диагностике коронавируса и порядка 50 млн руб. — на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сообщает пресс-служба краевого правительства.

Добавим, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, в Пермском крае вновь могут быть применены ограничительные меры, такие как переход на дистанционное обучение, новые ограничения для предприятий общепита, торговых центров и других организаций, предполагающих массовое скопление людей, вплоть до введения локдауна.

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