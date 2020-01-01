Олеся Максименко
Из резервного фонда Пермского края выделят 500 млн руб. на борьбу с коронавирусом
Большая часть средств будет направлена на закупку лекарств
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министрам проработать вопрос о выделении из резервного фонда Прикамья 500 млн руб.
Большую часть этих средств — 340 млн руб. — планируется направить на закупку лекарственных препаратов для пациентов, проходящих лечение на дому. Кроме того, 3 млн руб. потребуется для транспортировки пациентов на компьютерную томографию.
Ещё 100 млн руб. будет выделено на дополнительные меры по диагностике коронавируса и порядка 50 млн руб. — на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сообщает пресс-служба краевого правительства.
Добавим, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, в Пермском крае вновь могут быть применены ограничительные меры, такие как переход на дистанционное обучение, новые ограничения для предприятий общепита, торговых центров и других организаций, предполагающих массовое скопление людей, вплоть до введения локдауна.
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