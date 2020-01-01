Олеся Максименко В Пермском крае могут ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса Вплоть до локдауна Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом обсуждалась возможность введения в Пермском крае новых ограничительных мер.

По словам министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, в связи с распространением в мире штата «омикрон» за день в регионе могут заражаться до 600 человек с дальнейшим ежедневным удвоением числа выявленных случаев заболевания.

Поэтому, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, в Пермском крае вновь могут быть применены такие меры, как переход на дистанционное обучение, новые ограничения для предприятий общепита, торговых центров и других организаций, предполагающих массовое скопление людей. Вплоть до введения локдауна, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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