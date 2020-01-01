Олеся Максименко Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Дмитрия Левинского Надзорное ведомство настаивает на реальном лишении свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края обжаловала решение суда прекратить уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого управления капитального строительства Дмитрия Левинского в связи с истечением срока давности, сообщает портал Properm.ru.

В судебном заседании прокуратура обвиняла экс-чиновника в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В 2017 году Левинский заключил контракт на берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе Усть-Качки. Строители не уложились в отведённый срок. Тем не менее глава УКСа подписал акты о приёмке работ. В рамках этого госконтракта подрядчику ООО «Сириус» было выплачено 174,4 млн руб.

Обвинение запрашивало наказание в виде шести лет лишения свободы. Однако суд переквалифицировал дело на ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и прекратил уголовное преследование Дмитрия Левинского в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

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