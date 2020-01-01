Олеся Максименко Расследование стрельбы в ПГНИУ будет вести генерал-майор Андрей Гаврилов Он заменил Рустама Габдулина Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководить следственной группой по расследования дела пермского стрелка Тимура Бекмансурова будет старший следователь при председателе Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В начале января стало известно, что следователь по особо важным делам, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, расследовавший уголовное дело нападении на пермский вуз в сентябре 2021 года, уволен из Следственного комитета РФ.

Добавим, 13 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Тимура Бекмансурова вменяемым, расследование уголовного дела продолжается.

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