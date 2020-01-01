Олеся Максименко
Расследование стрельбы в ПГНИУ будет вести генерал-майор Андрей Гаврилов
Он заменил Рустама Габдулина
Руководить следственной группой по расследования дела пермского стрелка Тимура Бекмансурова будет старший следователь при председателе Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Андрей Гаврилов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В начале января стало известно, что следователь по особо важным делам, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, расследовавший уголовное дело нападении на пермский вуз в сентябре 2021 года, уволен из Следственного комитета РФ.
Добавим, 13 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Тимура Бекмансурова вменяемым, расследование уголовного дела продолжается.
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