Из следкома РФ уволен следователь, который вёл дело о стрельбе в пермском университете Рустам Габдулин переходит на другую работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Рустам Габдулин

Следственный комитет России

Следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, расследовавший уголовное дело нападении на пермский вуз в сентябре 2021 года, уволен из Следственного комитета РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приказ об увольнении был подписан ещё в конце декабря, следователь переходит на другую работу.

Напомним, Рустам Габдулин расследовал многие резонансные уголовные дела. В том числе о катастрофе теплохода «Булгария», массовых беспорядках на Болотной площади в Москве, о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Одно из последних его дел — расследование нападения 18-летнего Тимура Бекмансурова на Пермский госуниверситет — 21 сентября 2021 года жертвами стрельбы стали шесть человек, более 40 получили ранения.

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