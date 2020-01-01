Сегодня в Пермь может прибыть глава СК РФ Александр Бастрыкин Дело о нападении на людей в ПГНИУ поручено следователю по особо важным делам СКР Рустаму Габдулину Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В среду, 22 сентября, в Пермь может прибыть глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он лично проконтролирует ход расследования уголовного дела о нападении на людей в ПГНИУ. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Изданию также стало известно, что следственно-оперативную бригаду по делу возглавил следователь по особо важным делам при председателе СКР, генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Ранее он расследовал такие резонансные дела, как пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», крушение теплохода «Булгария» и др.

Габдулин уже прилетел в Пермь вместе с бригадой следователей-криминалистов из центрального аппарата СКР. Во вторник основные следственные действия прошли на территории Пермского госуниверситета.

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