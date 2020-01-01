Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Реконструкция Большого зала филармонии займёт полтора года Филармонические фестивали будут проходить на сцене ДК им. Солдатова Поделиться Поделиться Твитнуть

Любовь Топоренко

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве культуры Прикамья, в январе 2022 года начнётся конкурс на определение подрядчика для реконструкции Большого зала Пермской краевой филармонии. Срок работ — 1,5 года.

Ранее планировалось, что новый зал откроется уже в декабре 2022 года.

На эти цели выделено 813 млн руб. в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Точная сумма будет определена в результате конкурсных процедур.

Проект реконструкции, как уже сообщалось, разработала московская компания — ООО «Театральные технологические системы» — по заказу московского подрядчика, с которым заключён договор у филармонии, — АО «МНРХУ» (Межобластное научно-реставрационное художественное управление), руководитель проекта — архитектор Михаил Веснин. Проектное решение предусматривает расширение полезного объёма помещений и новую конфигурацию сцены (в 1,5 раза больше предыдущей), которая обеспечит оптимальные условия для выступления оркестров и хоров в очень больших составах. Новое расположение 850 зрительских мест обеспечит хорошую видимость сцены и высокое качество прослушивания.

Особое внимание уделялось поиску акустических решений с учётом того, что филармония представляет слушателям широкий спектр концертов разных жанров: камерную музыку, симфонические концерты, джаз. По словам представителя министерства, при разработке акустического решения были приняты во внимание требования, которые предъявляют все заявленные жанры. Команда, занимающаяся акустикой зала, известна по московской «Филармонии-2», консультировать российских акустиков будут коллеги из Вены.

Само здание на ул. Куйбышева, 14 перестройке не подвергнется.

Большие проекты филармонии во время реконструкции Большого зала будут проходить на сцене ДК им. Солдатова.

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