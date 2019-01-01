Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Путь к новому залу В Екатеринбурге прошёл международный семинар, посвящённый строительству концертных залов Поделиться Поделиться Твитнуть

Тема семинара «По направлению к новой филармонии», который прошёл в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Евразия», чрезвычайно актуальна для Перми. Как известно, у нас нет симфонического акустического зала. Единственный акустический зал — камерный (Органный).

Проект концертного зала новой Свердловской филармонии



Есть, конечно, дворец Солдатова, где и акустика, и антураж, и количество мест очень даже подходящие, но для Пермской филармонии — главного «оператора» оркестровых концертов в городе — это сторонняя площадка, её пришлось бы арендовать. Есть Большой зал филармонии — он и в центре, и большой (как ясно из названия), но акустики в нём нет. Филармония с этим злом отчаянно борется и благодаря сделанной в США «ракушке» «Шелл» на сцене и активной подзвучке уже добилась неплохого звука... И всё же каждый приличный коллектив и большой музыкант, выступающий в Перми, сетует по поводу качества концертного зала.

Новый концертный зал — такая же насущная необходимость для города, как и новая художественная галерея, и новая сцена Театра оперы и балета.

В Свердловской же филармонии акустический зал есть — красивый, в стиле «сталинского ампира», в самом центре города, с отличным звуком... Но маленький — всего около 600 мест. К 300-летию, которое Екатеринбург будет праздновать тогда же, когда и Пермь, — в 2023 году, тамошняя филармония планирует пристроить к существующему зданию новый комплекс, проект которого разработало бюро Захи Хадид (Лондон).

Презентация и обсуждение этого проекта стали одной из целей проведения двухдневного семинара, на который собрались поделиться опытом менеджеры крупнейших новых залов Европы и Азии.

Поскольку тема актуальная, на семинаре побывала и директор Пермской филармонии Галина Кокоулина.

Кристос Пассас, заместитель директора бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания), показывая эскизы нового здания Свердловской филармонии, сразу объявил свои амбиции: это должен быть лучший концертный зал в России. Новый большой зал будет вмещать 1600 зрительских мест, малый — 400 мест. Большой зал будет приподнят над землёй, а под ним — крытая площадь, плаза, в которую смогут попадать люди с улицы. Там будут кафе, бутики и просто места для отдыха и беседы. Плазу можно будет пройти насквозь и выйти во внутренний дворик с парком, фонтаном и летней сценой. Оттуда можно будет заглянуть в огромное овальное окно малого зала. Крышу нового здания Пассас назвал «волшебным ковром»: она действительно спроектирована в форме выгнутого, как будто колеблемого ветром четырёхугольника.

Главный зал будет построен в форме «виноградника». Это сейчас самая модная форма концертных залов, пришедшая на смену традиционной «обувной коробке». «Виноградник» — зал в форме неправильного овала, где зрительские места располагаются вокруг сцены на террасах разного уровня. Так построены залы новой Парижской филармонии, Эльбской филармонии в Гамбурге, московского зала «Зарядье». При такой форме с любого зрительского места можно не только услышать, но и хорошо рассмотреть оркестр.

И каждый выступающий, который делился собственным опытом строительства концертных залов, предупреждал, что на пути воплощения этого проекта екатеринбуржцев ожидают большие трудности.

Так, Кристоф Либен-Зойттер, генеральный директор Эльбской филармонии, рассказал, что строительство знаменитого концертного зала на Эльбе в Гамбурге продолжалось на три года дольше, чем планировалось, и за это время первоначальная смета увеличилась втрое. Всё это время проект сопровождали политичес­кие и общественные скандалы, проблемы с подрядчиками, делёжка бюджета. Зато теперь новая филармония стала точкой притяжения даже для тех, кто серьёзной музыкой не интересуется: тысячи людей приходят просто осмотреть здание. На открытии прошёл рок-концерт, хедлайнером которого стала панк-группа с ироничным названием «Обрушивающееся новое здание».

Пер Эрик Венг (Дания), международный эксперт в области культуры, рассказал о новых концертных залах и оперных театрах в Скандинавии. Их там строится очень много: 30 за последние 25 лет, достаточно вспомнить сказочное филармоническое здание Harpa, полностью изменившее жизнь в Рейкьявике, и новый оперный театр в Гётеборге. Венг, кроме прочего, рассказал о новом оперном театре в Осло (проект известнейшего архитектурного бюро «Снёхетта»). «Это здание стало частью нашей ДНК», — считает эксперт. Ещё бы! Прямо с крыши можно кататься на лыжах по специальному склону — это так по-норвежски!

Новый театр в Копенгагене, построенный в 2005 году, — это продукт постоянных конфликтов между архитектором Хеннингом Ларсеном и меценатом Арнольдом Мёллером, который, конечно, полностью финансировал проект и подарил театр Дании, но при этом бесцеремонно влезал во все детали проектирования и строительства, что чрезвычайно раздражало Ларсена. Дело дошло до публичной драки, которую не преминули высмеять датские карикатуристы. Тем не менее мечта конфликтующих сторон сбылась: они присутствовали на открытии театра и стояли на одной сцене с королевской семьёй. Оба были уже в весьма преклонных годах, так что новый театр стал их совместной лебединой песней.

По словам директора Пермской филармонии Галины Кокоулиной, поездка получилась очень интересной. Мало того, что послушали полезные доклады, так ещё и с коллегами из других городов пообщались, задумали совместные проекты, договорились о дальнейших контактах.

По словам Галины Кокоулиной, уже будущим летом Большой зал филармонии закроется на капитальную реконструкцию. Внешний вид здания — объекта культурного наследия — не изменится, но внутри зал будет переоборудован радикально.

Заключён государственный контракт с московским АО «МНРХУ» (Межобластное научно-реставрационное художественное управление). Организация уже приступила к работам по проектированию.

Руководитель проекта — архитектор Михаил Веснин, который уже 28 лет занимается реконструкцией концертных залов в стране. Команда, занимающаяся акустикой зала, известна по московской «Филармонии-2», консультировать российских акустиков будут коллеги из Вены.

В июле 2020 года научно-проектная документация будет проходить государственную экспертизу. В августе проектно-сметная документация должна быть полностью готова в рабочем виде; наконец, в сентябре 2020 года состоятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, выполняющей ремонт. Сами строительно-монтажные работы пройдут с октября 2020 года до ноября 2021 года.

После завершения работы участники семинара в полном составе отправились на заключительный концерт фестиваля «Евразия», который продемонстрировал, ради чего Екатеринбург так стремится построить новый зал. Уральский филармонический оркестр играл произведение, которое признано вершиной симфонической музыки ХХ века, но при этом редко исполняется — «Турангалила-симфонию» Оливье Мессиана. Вместе с французскими солистами — пианистом Пьером-Лораном Эмаром и Натали Форже. играющей на привезённых из Франции волнах Мартено, оркестр под управлением Дмитрия Лисса в ближайшее время будет играть «Турангалилу» на сцене Мариинского театра и концертного зала «Зарядье».